26. März 2019, 22:16 Uhr Bei Veranstaltungen und Festen Bessere Unterstützung für Vereine

Gemeinsam mit Stadtverwaltung und Landratsamt will das Ebersberger Vereinskartell die Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen und Festen erweitern. "Bei der Organisation stehen die Ehrenamtlichen häufig einer Vielzahl gesetzlich verordneter bürokratischer Anforderungen gegenüber, die für eine rechtssichere Durchführung der Veranstaltung leider erfüllt werden müssen. Dabei gelten für unterschiedliche Veranstaltungen unterschiedliche Auflagen. Hinzu kommen die vielen verschiedenen Ansprechpartner in den Behörden. Das alles im Kopf zu haben, verlangt den Ehrenamtlichen einiges ab", erläutert Alexander Gressierer, Geschäftsführer des Ebersberger Vereinskartells und CSU-Stadtrat. Ihre Unterstützung zugesagt haben bereits Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer und Landrat Robert Niedergesäß (beide CSU).

In einem ersten Schritt wurden die Ebersberger Vereine jetzt dazu aufgerufen, den aus ihrer Perspektive bestehenden Verbesserungsbedarf zu konkretisieren. "Erst wenn wir genau wissen, wo die tatsächlichen Schwierigkeiten liegen, können wir zielgerichtet darauf eingehen", betont Gressierer. Die eingegangenen Rückmeldungen sollen dann in der Jahreshauptversammlung des Vereinskartells behandelt werden. "Das Projekt für die Vereine in der Stadt Ebersberg soll ein Modellprojekt für den ganzen Landkreis werden", so Landrat Robert Niedergesäß.