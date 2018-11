6. November 2018, 22:22 Uhr Bei Spaziergang in Ottersberg Dogge tötet Schaf

Eine Englische Dogge hat am Montagnachmittag in Ottersberg ein Schaf gerissen und mehrere andere verletzt. Das Tier hatte sich beim Spaziergang mit seinem 68-jährigen Besitzer losgerissen und war in eine umzäunte Weide gesprungen. Dem Mann gelang es nicht, seinen Hund zu bändigen. Erst nachdem ein Schaf tot war, konnte die Dogge eingefangen werden. Für die verängstigten und verletzten übrigen Schafe wurde laut Polizei ein Tierarzt verständigt. Der Hundebesitzer muss sich nun wegen Vernachlässigung seiner Aufsichtspflicht verantworten. Die zuständigen Sicherheitsbehörden wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Was mit dem Hund passiert, ist laut Polizei bis dato noch nicht abschließend geklärt.