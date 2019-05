8. Mai 2019, 22:24 Uhr Bei Rot über die Ampel Siebenjähriger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein siebenjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Dienstagnachmittag in Zorneding ereignet hat. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Poing, die auf der Staatsstraße 2081 von Zorneding in Richtung Wolfesing unterwegs war, hatte eine rote Ampel übersehen, wie die Polizei mitteilt. Deshalb stieß sie mit dem Wagen einer 68-Jährigen zusammen, die bei grünem Ampellicht die Staatsstraße 2081 kreuzen wollte. Eines der Kinder, die bei der 68-Jährigen mitfuhren, wurde verletzt, das zweite kam mit einem Schrecken davon. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.