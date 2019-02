28. Februar 2019, 21:56 Uhr Bei Pöring Radler bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Unfall davongetragen, der sich am Mittwoch gegen 8 Uhr in Pöring an der Kreuzung der Staatsstraße 2081 mit der Anzinger Straße zugetragen hat. Wie die Polizei mitteilt, war der 24-jährige Radler aus Zorneding auf der Staatsstraße von Wolfesing in Richtung Zorneding unterwegs. Die Kreuzung an der Anzinger Straße wollte er geradeaus überqueren. Dabei übersah ihn offenbar eine 59-jährige Frau aus Grafing, die von der Anzinger Straße auf die Staatsstraße auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der Fahrradfahrer vom Rad gestoßen. Er trug Schürfwunden und eine Rippenverletzung davon. Die Frau fuhr den Verletzten zu dessen Arbeitgeber nach Grasbrunn und hinterließ ihre Personalien. Der Chef des Fahrradfahrers meldete den Unfall anschließend bei der Polizei. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Unbeteiligte Zeugen des Verkehrsunfalls sollten sich daher bei der Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 991 70 melden.