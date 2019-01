29. Januar 2019, 22:03 Uhr Bei Jazz im Turm Verlockende Stimme

Eine der verführerischsten Stimmen Münchens ist am Donnerstag, 31. Januar, bei der Grafinger Jazzinitiative zu Gast: Anna Leman. Sie stellt mit ihrer Band Lemansland die neue CD "Allure" vor, mit der Leman ihre Zuhörer verzaubert und entführt in eine Welt voller Emotion und Sinnlichkeit, voller Leidenschaft, Freude, aber auch Trauer. Auf der Bühne begeistert Leman, Tochter eines Opernsängers, mit Ausdruck und Präsenz, als Komponistin und Texterin gelingt es ihr, Leichtigkeit und Anspruch miteinander zu verbinden. Das Ergebnis sind zumeist schwärmerische Songs zum Träumen. Beim Konzert in Grafing wird Leman begleitet von Josef Reßle am Piano, Christian Schantz am Bass, Wolfgang Peyerl an den Drums, Janine Schrader an Sax und Flöte sowie Anna Rehker am Cello. Die Veranstaltung findet statt in der Turmstube der Grafinger Stadthalle und beginnt um 20 Uhr. Anna Leman und Band eröffnen den Abend konzertant, im Anschluss um etwa 21.30 Uhr folgt wie immer beim "Jazz im Turm" eine Jamsession, dann ist die Bühne offen für alle Einsteiger. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler werden jedoch erbeten. Einlass und Bewirtung von 19 Uhr an.