25. April 2019, 22:16 Uhr Bei Glasfaserarbeiten Bauarbeiter beschädigen Gasleitung

In Zorneding haben Bauarbeiter am Mittwoch in der Straße Am Fenneck eine im Erdboden verlegte Gasleitung beschädigt. Da Glasfaserkabel verlegt werden sollten, wurde nach Angaben der Polizei eine dafür vorgesehene Erdrakete eingesetzt, die im Erdreich gezündet wurde. Aus unbekannter Ursache kam diese von ihrem geplanten Weg ab und traf eine Gasleitung. Die Feuerwehr drehte das Gas ab, bis die Gaswache der Stadtwerke München eintraf. Den Spezialisten gelang es, die Leitung zu reparieren. Die Anwohner mussten währenddessen vorsorglich ihre Häuser verlassen, verletzt wurde niemand. Neben den Feuerwehren aus Zorneding, Pöring und Vaterstetten waren auch Kräfte des Rettungsdienstes sowie vier Streifen der Polizei an Ort und Stelle.