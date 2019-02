21. Februar 2019, 21:37 Uhr Bei Einsatz in Glonn Rettungswagen angefahren

Ein Fahrzeug des Roten Kreuzes ist am Donnerstagvormittag bei einem Einsatz leicht angefahren worden. Der Wagen war mit Blaulicht in der Ortsmitte Glonn unterwegs gewesen. Am Marktplatz blieben die Fahrzeuge laut Polizei zwar zunächst stehen. Als der Rettungswagen jedoch an einem Lieferwagen vorbei fuhr, rollte der blaue Pkw einer entgegenkommenden Fahrerin nach vorne und stieß leicht an die linke Seite des Fahrzeugs. Der Rettungswagen musste seine Einsatzfahrt fortsetzen, weshalb die Fahrerin des blauen Autos gebeten wird, sich bei der Polizei Ebersberg zu melden.