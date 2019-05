6. Mai 2019, 21:57 Uhr Bei der Senioren-Union Bernd Posselt spricht in Grafing

Er war 20 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments, verfehlte jedoch bei der Wahl 2014 den Wiedereinzug. Nun versucht es Bernd Posselt erneut, er tritt auf Platz sieben der CSU-Liste an. Am Dienstag, 14. Mai, kommt Posselt nach Grafing und stellt seine Ideen zu Europa vor. Der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist beim Kreisverband der Senioren-Union zu Gast, die im Café Hasi in der Griesstraße 5 ein Europa-Frühstück organisiert, bei dem alle Interessierten auch die Möglichkeit zur Diskussion haben. Beginn ist um 10 Uhr, der Kostenbeitrag beträgt vier Euro.