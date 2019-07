14. Juli 2019, 21:47 Uhr Bei der Poinger Polizei 13-Jährige meldet größeren Geldfund

Mustergültig verhalten hat sich ein 13-jähriges Mädchen am Samstagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, fand die Schülerin in Parsdorf einen größeren Geldbetrag und gab ihn gemeinsam mit ihren Eltern wenig später bei der Polizei in Poing ab. Das Geld wird an diesem Montag an die Gemeinde Vaterstetten weitergeleitet, dort kann es der Eigentümer abholen - wenn er dazu ein paar Einzelheiten nennen kann.