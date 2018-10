12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Bei der "Nacht der Chöre" Große Bühne

"Don Camillos" singen mit "Revolverheld" in Freyburg

Ein Traum wird wahr: Don Camillo, der Chor aus Baldham, wird gemeinsam mit der bekannten Pop-Rock-Band Revolverheld auf der Bühne stehen. Die Sängerinnen und Sänger konnten sich mit einem so fröhlichen wie niveauvollen Bewerbungsvideo bei einem Casting durchsetzen und nun im Onlinevoting auch noch das Publikum überzeugen. Zehn Musikvideos von Ensembles aus ganz Deutschland standen dort zur Auswahl, die Don Camillos haben es unter die beliebtesten drei geschafft - und damit ein Ticket zur "Nacht der Chöre" am 10. November in Freyburg gewonnen. "Wir können es alle noch gar nicht glauben!", sagt Sprecherin Signe Faber. "Das ist alles ein großes Abenteuer für uns."

Veranstalter der Nacht der Chöre ist eine Hamburger Sektkellerei, musikalischer Leiter der Musikproduzent Dieter Falk (Pur, Paul Young, Monrose). Er hat ein Arrangement eines Revolverheld-Songs für den gemeinsamen Auftritt geschrieben und wird es demnächst persönlich mit den Baldhamern einstudieren. "Don Camillo hat schon ein sehr hohes musikalisches Level", urteilt Johannes Strate, Frontsänger der Band. "Das positive Lebensgefühl und den Spaß bei der Sache merkt man den Sängerinnen und Sängern bei ihrem Video wirklich an."

Bei dem Wettbewerb einzureichen war ein Video, in dem ein Chor ein Lied von Revolverheld interpretiert. Die bekanntesten Songs sind "Spinner", "Halt dich an mir fest" und "Ich lass für dich das Licht an". Die Don Camillos aber hatten sich für "Sommer in Schweden" entschieden - und dazu einen witzigen Film gedreht: Er zeigt einen Ausflug zu einem schwedischen Einrichtungshaus, fürs nordische Flair muss ein süßer Plüsch-Elch herhalten. Doch die Ausgelassenheit, die der Song vermittelt, die Sehnsucht nach Leichtigkeit, das alles transportiert das Video wunderbar: "Wir liebten das Leben, den Sommer in Schweden, die Welt hing an Fäden, und alles war leicht, und so klar, so wie es war", heißt es im Refrain, während die Sänger das Möbelhaus unsicher machen. Da wird in der Hängematte gefaulenzt, in der Plattensammlung gestöbert, in der Küche gefeiert. Am Ende stürzen sich die Camillos in ein Planschbecken voller bunter Kugeln - genauso übermütig wie in das Abenteuer "Nacht der Chöre".