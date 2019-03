29. März 2019, 21:57 Uhr Bei der FDP Ein Brite spricht über den Brexit

Ein sehr aktuelles Thema steht im Mittelpunkt der Kreishauptversammlung der FDP am Montag, 1. April. Von 20 Uhr an spricht im Gasthof Hamberger in Eglharting Rob Harrison aus Zorneding über den Brexit. Harrison ist nicht nur Kandidat der FDP für die Europawahl, er ist selbst Deutsch-Brite und auch bei den britischen Liberals aktiv. Aus erster Hand gibt er Einblicke in die verworrene Situation in England und die Auswirkungen auf das Alltagsleben von Briten in Deutschland im Fall eines Brexit.