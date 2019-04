19. April 2019, 22:01 Uhr Bei der EGA in Grafing Lehrstellenbörse auf Landkreismesse

Eine Lehrstellenbörse und zusätzliche Ausbildungsaktionen für Schülerinnen und Schüler bietet in diesem Jahr die Landkreismesse EGA. In den beiden Ausstellungshallen Handwerk, Handel und Dienstleistungen sowie auf dem Freigelände können sich Schüler von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, ein Bild über die Betriebe im Landkreis und deren Ausbildungsmöglichkeiten machen. Mehrere Aussteller bieten an diesem Tag besondere Aktionen an, um einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche zu geben. Die teilnehmenden Unternehmen sind im Ausstellungskatalog, auf der EGA Homepage und während der Messe auf den Standflächen mit einem orangen Fähnchen gekennzeichnet. Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr sagt: "Eine gute Ausbildung liegt uns am Herzen, daher wollen wir allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, sich ein Bild unserer Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis zu machen."