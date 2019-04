8. April 2019, 22:16 Uhr Bei der Bahn Beschwerde per Whatsapp

Die S-Bahn München bietet von sofort an einen neuen Service für ihre Fahrgäste an. Kunden können Verschmutzungen oder auch Defekte in den Fahrzeugen per Whatsapp melden. Das Reinigungs- und Serviceteam kümmere sich dann so schnell wie möglich darum, die Verschmutzung zu beseitigen oder den Defekt zu beheben, verspricht die Bahn in einer Pressemitteilung. Und so funktioniert die Whatsapp-Meldung bei der S-Bahn München: Reisende und Bahnhofsbesucher senden einfach eine Whatsapp-Nachricht mit Angabe der Wagennummer, Art der Beanstandung sowie einem Foto. Für die S-Bahn München lautet die Service-Nummer (0157) 92 39 74 31. Die Meldung wird an das Reinigungspersonal übermittelt, welches so zügig wie möglich mit der Reinigung starten soll.