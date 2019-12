Die hundertste "Sonntagsbegegnung" mit den Kabarettisten Gerhard Polt und Franz Hohler ist restlos ausgebucht. Für das Jubiläumsfest mit Musik und Poesie am Samstag, 18. Januar, um 19 Uhr gibt es allerdings noch ein paar Karten. Gestaltet wird es von den Literaten Franz Hohler, Hellmuth Opitz und Gastgeber Bernhard Winter im Zusammenspiel mit Künstlerinnen und Künstlern der Musikschule Markt Schwaben: Zu hören sind Sophie Betzl an der Harfe, die junge Rockband Quiet Violence sowie der Jugendchor Coro Cadence. Zum Ausklang gibt es eine Dreier-Rezitation der Brecht-Ballade "Von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Laotse in die Emigration", unterlegt mit einem Klangteppich aus Harfe und Gitarre von Regina Kätzlmeier und Wolfgang Ostermeier. In zwei großen Pausen ist Gelegenheit zum geselligen Miteinander. Außerdem gibt es neue Sonntagsbegegnungs-Termine: Die bayerische Familienministerin Kerstin Schreyer und die Vorsitzende des bayerischen Ethikrats, Susanne Breit-Kessler, tauschen sich am 26. April aus über "Zukunft, Kinder, Hoffnung", am 21. Juni dann ein Dialog zwischen der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem früheren Ministerpräsident Günther Beckstein über "Was ist Recht, was ist richtig?". Näheres unter www.winternetz.net/news.