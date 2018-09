12. September 2018, 22:30 Uhr Bei den Kulturtagen Disco der Stille

Menschen, die in Stille tanzen? Jeder in seinem Rhythmus? Bei den Ebersberger Kulturtagen in der Volksfesthalle gibt es am Freitag, 14. September, eine "Silent Disco": ein surreales Partyerlebnis, bei dem die Musik nicht durch Lautsprecher gepumpt wird, sondern durch Kopfhörer. Auf Kanal 1: die Band Orange, Kanal 2: DJ Torwet, Kanal 3: Teddie Benz/ Unter Deck/ Holy Home. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.