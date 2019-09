Bei Boesner in Forstinning

Artikel per E-Mail versenden

Der "Faszination Kunstharz" widmet sich eine Kunstvorführung beim Boesner, dem Fachmarkt für Künstlerbedarf in Forstinning, am Samstag, 14. September. Die Künstlerin und Dozentin Stefanie Etter führt Begeisterte dieser neuen Technik dabei in die Basics im Umgang mit dem Epoxidharz Master Cast 1-2-1 ein. Es erzeugt eine optisch glasklare, hochglänzende Oberfläche. Die Livedemos finden statt von 11 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.