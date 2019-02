21. Februar 2019, 21:37 Uhr Bei Bauarbeiten Gasalarm in Zorneding

Ein Bauarbeiter hat am Mittwoch gegen 13.50 Uhr am Herzogplatz eine Gasleitung angebohrt. Weil anschließend Gasgeruch feststellbar war, rückte die Zornedinger Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen an. Es wurde allerdings keine bedenkliche Konzentration an Gas gemessen, deshalb wurde der Bereich lediglich weiträumig abgesperrt. Nach Rücksprache mit der Poinger Polizei wurde auf Evakuierungsmaßnahmen verzichtet. Hinzugezogene Mitarbeiter der Stadtwerke München kümmerten sich anschließend um das Abdichten des Lecks.