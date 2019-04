28. April 2019, 12:48 Uhr Bei Baldham Aggressive Attacken in der S6

Ein 36-Jähriger tritt in der S-Bahn erst einen Hund und greift dann zwei Menschen an

Am Samstagnachmittag hat ein 36-Jähriger in einer S-Bahn vor dem Haltepunkt Baldham den Hund einer 46-Jährigen getreten und die Frau mit einer Glasflasche attackiert. Einen 18-Jährigen, der der Frau zu Hilfe kam, würgte er.

Die 46-jährige Garchingerin hatte sich gegen 16.40 Uhr in einer stadteinwärts verkehrenden S6 befunden, als sich der 36-jährige ihr in sehr aggressiver Art und Weise näherte, wie die Bundespolizei mitteilt. Zunächst trat der Mann aus dem Landkreis Freising auf den Hund der Frau, dann ging er unvermittelt mit einer mitgeführten Bierflasche auf sie los und schlug ihr gegen den Nacken. Einen 18-Jährigen, der sich ebenfalls in der S-Bahn befand, und der der Attackierten zu Hilfe kam, würgte der 36-Jährige, sodass beim Eintreffender Polizei noch deutliche Würgemale am Hals zu sehen waren. Daraufhin mischten sich weitere Reisende ein und warteten am Bahnsteig auf die alarmierte Bundespolizei.

Die 46-Jährige klagte über Kopfschmerzen und Schwindel, woraufhin sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Helfer verzichtete auf eigenen Wunsch auf medizinische Behandlung.Der Angreifer beleidigte und bedrohte auch die Bundespolizisten, während er zur Dienststelle gebracht wurde. Ermittlungen ergaben, dass der Mann in einer psychiatrischen Klinik im Münchner Osten untergebracht war und diese am Morgen auf eigenen Wunsch, entgegen dem Rat der Ärzte, verlassen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.