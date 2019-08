5. August 2019, 21:28 Uhr Behindertenbeauftragte des Landkreises Sprechtage entfallen

In den Sommerferien werden am 14. und 28. August keine Sprechtage der Behindertenbeauftragten des Landkreises, Christine Niederreiter, angeboten. Danach bietet Niederreiter wieder wie gewohnt im vierzehntägigen Rhythmus Sprechstunden an, jeweils in den ungeraden Kalenderwochen. Terminvereinbarungen unter Telefon (08092) 82 36 97.