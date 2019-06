12. Juni 2019, 21:48 Uhr Behindertenbeauftragte des Landkreises Sprechtag entfällt

Am kommenden Mittwoch, 19. Juni, entfällt der Sprechtag der Behindertenbeauftragten des Landkreises, Christine Niederreiter, wie das Landratsamt mitteilt. Sie bietet im vierzehntägigen Rhythmus jeweils in den ungeraden Kalenderwochen immer mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr Sprechstunden in der Kreisbehörde an. Unter der Telefonnummer (08092) 823 697 kann man telefonisch einen Termin dazu vereinbaren, per E-Mail mit der Adresse christine.niederreiter@lra-ebe.de. Nächster Sprechtag ist dann am Mittwoch, 3. Juli.