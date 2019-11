Was die Fahrgäste am meisten stört

Im Sommer vergangenen Jahres haben rund 1500 Personen an einer Onlinebefragung zum Thema Nahverkehr im Landkreis Ebersberg teilgenommen. Zu bewerten waren dabei die Art des Verkehrsmittels und die Qualität des Angebotes, außerdem wurde nach Verbesserungsvorschlägen gefragt.

Bei den Verkehrsmitteln schneidet der Regionalzug noch am besten ab, knapp 70 Prozent der Befragten sind mit dem Angebot zufrieden oder sogar sehr und vollkommen zufrieden. Für die S-Bahn sagen das nur noch rund die Hälfte der Befragten, bei den Regionalbussen sind es sogar nur ein Drittel. Genauso groß ist hier jeweils der Anteil derer, die weniger und gar nicht zufrieden sind.

Was vor allem an der Anzahl der täglichen Fahrten und den Betriebszeiten liegt, damit sind nur 25 beziehungsweise 30 Prozent der Befragten zufrieden, in Schulnoten ergibt sich hier eine 4,1 und eine 3,9. Wenig besser, mit 3,8, schneidet der Fahrpreis ab, den finden nur gut 40 Prozent der Passagiere angemessen. Knapp die Hälfte ist mit dem Informationsangebot zufrieden, die Infos zum Angebot schneiden mit der Note 3,6 noch etwas schlechter ab als jene zu den Umstiegen mit 3,5. Etwas mehr als 50 Prozent der Befragten sagen, dass sie mit dem Bus zuverlässig andere Verkehrsmittel oder ihre eigentlichen Zielorte erreichen, hier gibt es die Noten 3,4 und 3,5. Mit der Pünktlichkeit und Schnelligkeit der Busse sind immerhin gut drei Viertel der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden - Note 3,1 - , sogar 90 Prozent sind es bei Komfort und Zustand der Fahrzeuge sowie der Erreichbarkeit der nächsten Haltestelle. Bei dem Punkt sind sogar mehr als 50 Prozent sehr und vollkommen zufrieden, in Schulnoten eine 2,3.

Bei der Frage, ob der Regionalbusverkehr ausgebaut werden sollte, antworteten 39 Prozent mit Ja, 31 mit Nein und 30 enthielten sich. Von denen, die sich mehr Busse wünschen, nannten die meisten einen Bedarf unter der Woche im Berufsverkehr morgens und abends. An den Wochenenden wird dagegen mehr Busverkehr tagsüber gewünscht. Am wenigsten Bedarf sehen die Befragten an zusätzlichen Fahrten in den Nachtstunden unter der Woche, etwas mehr sind es bei Fahrten in den Nächten von Samstag auf Sonntag.