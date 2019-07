1. Juli 2019, 21:41 Uhr Beamte kassieren Führerscheine ein Polizei stoppt betrunkene Autofahrer

Das Biergartenwetter ist nicht allen gut bekommen. So fiel in Oberpframmern ein Autofahrer auf, der in Schlangenlinien unterwegs und gegen den Bordstein gefahren war. Als ihn ein Anwohner ansprechen wollte, fuhr er davon, die Polizei konnte ihn aber über das Kennzeichen ausfindig machen. Der 45-Jähriger saß noch am Steuer, die Beamten konnten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ferner lallte er und hatte Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Da er einen freiwilligen Alkotest verweigerte, wurde er zur Blutentnahme in die Kreisklinik gebracht. Genau wie ein 51-Jähriger, den die Polizei in der Nacht auf Montag am Ebersberger Marienplatz anhielt. Der Schnelltest ergab mehr als 1,1 Promille. Beiden Fahrern wurden die Führerscheine abgenommen und sie wurden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.