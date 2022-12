Von Johanna Feckl, Ebersberg

In den Wochen vor Silvester steht in der Forstinninger Kleintierpraxis von Silke Gall-Dirscherl und ihrem Mann Peter Dirscherl das Telefon eher selten still. Und sehr viele der Gespräche klingen recht ähnlich: Die Anrufenden bitten um einen Ratschlag, wie sie ihr Haustier beruhigen können an dem Tag im Jahr, der für gewöhnlich mit hellen Blitzen am Himmel, stinkendem Rauch und lauter Knallerei daher kommt. Keine leichte Frage, denn: "Das kann man eigentlich gar nicht pauschal beantworten", sagt Tierärztin Gall-Dirscherl.