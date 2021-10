Anja Hüwel in ihrer Hebammenpraxis "Glücksmomente" in Ebersberg beim Abhören von Herztönen eines Kindes im Bauch der Mutter.

In Bayern muss eine Mutter schon mal ein halbes Jahr vor der Geburt auf die Suche gehen. Ein Treffen mit Hebamme Anja Hüwel, die weiß, was gegen Stress in der Anfangszeit hilft, was Kinder brauchen und warum südliche Länder besser mit ihren Müttern umgehen.