30. September 2018, 22:04 Uhr Bayerisch-Kroatisches Konzert Mit Musik Brücken bauen

Vaterstettens Städtepartnerschaft mit dem kroatischen Trogir ist tief geprägt vom gemeinsamen Singen und Musizieren. Aufgrund der Sprache vermeintlich getrennt, fand man durch die Musik schnell zueinander. Beim Festabend am Tag der Deutschen Einheit im Saal des Seniorenwohnparks werden sowohl Freunde aus Dalmatien als auch Vaterstettener Akzente setzen. Die Musikschule Trogir schickt 25 junge Musiker, die alle ein hartes Auswahlverfahren durchlaufen mussten, um an dieser Reise teilnehmen zu dürfen. Sie werden mit Gitarre, Klarinette, Geige, Klavier und Querflöte einen Querschnitt aller musikalischer Epochen präsentieren. Die Vaterstettener Musikschule bietet neben ihrer Bigband ein Percussion- sowie ein Querflöten-Ensemble auf. Außerdem singt ein Vokal-Trio mehrstimmige Volksweisen. Höhepunkt soll dann die gemeinsame Aufführung der "Ode an die Freude" sein, die viele Menschen auch als Europäische Hymne kennen. Das Konzert am Mittwoch, 3. Oktober, im Saal des Seniorenwohnparks beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.