27. November 2018, 21:56 Uhr Bayerisch-Dalmatinischer Advent Klingende Freundschaft

Der Partnerschaftsverein Trogir veranstaltet seinen "Bayerisch-Dalmatinischen Advent" am Freitag, 30. November, um 19 Uhr in Neufarn in Sankt Peter und Paul. Zu hören ist der in der Gemeinde bereits bestens bekannte Trogirer Bariton Jakov Koščina, der unter anderem an der Oper in Split auftritt. Auch die Musikschule engagiert sich wieder für die kroatische Städtepartnerschaft. So wird Marta Dachowska an der Viola Koščina in diesem festlichen Konzert begleiten, genauso wie Tanja Conrad und Olena Savka an den Geigen und der Cellist Klaus Kämper. Die Besucher erwartet das Klarinettenquintett von Mozart, die "Weihnachtsmusik" von Henry Purcell und Bachs "Jesus bleibt meine Freude". Der Eintritt ist frei.