14. November 2018, 21:29 Uhr Bavarian-Blend in Zorneding Bayerische Liedermacher

Bei Bavarian-Blend ist der Name Programm: Die zwei Musiker Bernhard Lehner aus Ismaning und Michael Strigl aus Miesbach spielen bayerische Liedermachermusik und Austro-Pop. Am Samstag, 17. November, gastieren sie in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Mit handgemachter Musik wollen sie die Herzen der Zuhörer erreichen - ganz so, wie es der Song "Überdosis Gfui" treffend formuliert. Im Repertoire von Bavarian-Blend befinden sich viele Stücke von STS, Reinhard Fendrich und Wolfgang Ambros, einige eigene Titel und eine Reihe von Songs aus der englischen Liedermacherszene. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an, Eintritt frei. Die Künstler freuen sich über Spenden.