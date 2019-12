Spaziergänger und Wanderer aufgepasst: Sofern es witterungsbedingt möglich ist, werden am Wanderweg am Langweiher - die Verbindung vom Egglsee zum Klostersee - umfangreiche Baumfäll- und Astsägearbeiten vorgenommen. Daher muss dieser Abschnitt des Weiherweges im Zeitraum vom 13. Dezember bis voraussichtlich 16. Februar nächsten Jahres an den Freitagen und Samstagen gesperrt werden. In einigen Bäumen befinden sich abgestorbene Äste, die herunterfallen und Spaziergänger gefährden könnten.