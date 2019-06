4. Juni 2019, 21:59 Uhr Bauernhausmuseum Amerang Kulinarik, Kreatives und ein Mühlentag

Das Bauernhausmuseum Amerang des Bezirks Oberbayern bietet in den Pfingstferien ein abwechslungsreiches Programm für Erwachsene und Kinder. Los geht's am Pfingstsonntag, 9. Juni, kulinarisch - mit der beliebten Veranstaltung "Genuss im Chiemgau". Von 10 Uhr an können die Besucher viele heimische Schmankerl probieren und kaufen - von Bier über Fruchtaufstriche und Speiseeis bis hin zu Müsli- und Backmischungen.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet wieder der Deutsche Mühlentag statt: Den ganzen Tag über können sich Erwachsene und Kinder auf die Spuren des Sägemüllers und des Mühlenarztes begeben. Bei den Vorführungen um 11 und um 14 Uhr erfahren sie, wie man ein mittelschlächtiges Mühlrad in Bewegung setzt, oder wie man eine Mühle reparieren kann. Für Kinder gibt es von 14.30 bis 16.30 Uhr Märchen zum Lachen und Wundern in der Mahlstube mit Walzenstühlen und Becherwerken. Wilma Pfeiffer erzählt Geschichten von einer Müllerstochter, die Stroh zu Gold spinnen kann, von einem Müller, der eine Fliege verschluckt, und von einem armen Müllersohn, der einen sprechenden Kater hat.

Für die Kinder gibt es in den Ferien zwei weitere Angebote: Am Mittwoch, 12. Juni, öffnet die Seilerwerkstatt die Pforten. Von 14 bis 16 Uhr lernen Buben und Mädchen, woraus ein Seil geschlagen wird. Beim Workshop drehen die Kinder ihr eigenes Seil und basteln ein Werkstück daraus, das sie dann mitnehmen dürfen. "Malen mit selbstgemachten Naturpinseln" heißt das Motto des Kinderworkshops am Dienstag, 18. Juni. Von 14 bis 15.30 Uhr zeigt Barbara Hilzl, wie man aus Gänseblümchen, Blättern oder Tannennadeln Pinsel herstellt. Anschließend zaubern die Buben und Mädchen fantasievolle Bilder mit den natürlichen Borsten. Infos und Anmeldung online unter www.bhm-amerang.de, Auskunft gibt's auch unter (08075) 91 50 90.