Stahl, Holz und Dämmstoffe - wer diese Materialen einkaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Entsprechend teuer ist es derzeit, ein neues Gebäude zu bauen. Alle Hoffnungen ruhen nun auf dem Herbst.

Von Franziska Langhammer, Ebersberg

Prachtbauten wie die Hamburger Elbphilharmonie oder der Berliner Flughafen haben nicht nur ein bisschen länger auf ihre Fertigstellung gewartet - nein, sie haben auch ein bisschen mehr gekostet als geplant. Zwar sind die Ausmaße nicht dieselben wie bei diesen beiden Prestigeprojekten. Wer derzeit aber baut - sei es privat oder öffentlich -, muss sich auf deftige Preise und lange Wartezeiten bei Bauunternehmen und Handwerkern einrichten. Beispiel Realschule Ebersberg: Ganze 1,14 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt kostet den Landkreis nun der Umbau des Gebäudes. Oder das alte Rathaus in Parsdorf: Die Sanierungskosten betragen nun doch mehr als geplant, so dass das Budget in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag um 600 000 Euro erhöht werden musste.