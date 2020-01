Alle reden vom Wohnungsmangel, aber keiner macht was dagegen. So lässt sich ein aktuelles Zahlenwerk des Statistischen Landesamtes zusammenfassen: Demnach waren in Bayern 2019 deutlich weniger Baugenehmigungen zu verzeichnen als 2018. Was allerdings nicht für den ganzen Freistaat gilt, einige Regionen - darunter der Landkreis Ebersberg - verzeichnen einen deutlichen Anstieg.

Die Gesamtzahlen der Statistiker lesen sich in der Tat ernüchternd. So wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 bayernweit 58 050 Anträge bewilligt. Davon entfielen auf den Bereich Neubau von Wohnungen 56 783, der Rest sind sogenannte "Nichtwohngebäude", also etwa Gewerbeimmobilien und Umbauten an bestehenden Gebäuden sowohl mit Wohn- als auch anderer Nutzung. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 gingen dagegen nur 55 572 Bauanträge ein, neue Wohnhäuser machen davon 53 955 aus.

Allerdings fällt dieser Rückgang nicht überall gleich hoch aus - wenn es überhaupt einen solchen gibt. In fünf der sieben bayerischen Bezirke steigt die Zahl der Bauanträge sogar, rückläufig ist sie lediglich in Schwaben, der Oberpfalz und mit großem Abstand in Oberbayern. Dort sind die Bauanträge im untersuchten Drei-Quartals-Zeitraum von knapp 26 000 im Vorjahr auf 21 800 zurückgegangen. Auch hier lohnt sich ein näherer Blick: Denn wie bei den Bezirken entfallen auch auf regionaler Ebene die Rückgänge auf sehr wenige Gebiete - dort sind sie dafür besonders stark.

So wurden von Januar bis September 2018 in der Landeshauptstadt München noch 10 870 Bauanträge erteilt, im gleichnamigen Landkreis 2056. Ein Jahr darauf waren es noch 7210 beziehungsweise 1190 Anträge. Umgekehrt ist in den Anliegerlandkreisen ein teilweise starker Anstieg zu verzeichnen, etwa in Ebersberg. Hier wurden in den ersten drei Quartalen des Vorjahres noch 440 Baugenehmigungen erteilt, 2019 waren es, Stand ebenfalls Ende September, ganze 559.

Besonders bemerkbar macht sich dies im Bereich der Wohngebäude. 379 waren 2018 genehmigt worden, 2019 waren es 556. Davon entfallen 507 auf den Bereich Neubau, im vergangenen Jahr waren es noch 313. Und offenbar wird im Landkreis immer dichter gebaut, besonders stark ist die Zahl der Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser gestiegen. So verzeichnet die Statistik für die ersten neun Monate 2018 noch 129 genehmigte Neubauten mit drei und mehr Wohnungen, im gleichen Zeitraum 2019 waren es bereits 314. Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser wurden im vergangenen Jahr 163 genehmigt, ein leichtes Plus von elf Anträgen, bei Gebäuden mit zwei Wohnungen gibt es einen leichten Rückgang von 32 auf 30. Einen Einbruch gibt es dagegen beim Nichtwohnbau, hier wurden 2018 noch 61 Anträge für Neu- und Umbauten bewilligt, 2019 waren es in diesem Bereich gerade einmal drei.

Ähnlich ist die Entwicklung auch in vielen anderen Regionen in Oberbayern. Im Nachbarlandkreis Erding etwa gab es 2019 mit 818 Baugenehmigungen 183 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In Rosenheim gab es einen Anstieg um 93 auf jetzt 1274. Besonders hoch fiel die Zunahme bei den Baugenehmigungen mit 136 in Weilheim-Schongau auf nun 672 aus, auch in Traunstein war mit 878 und damit 276 mehr als im Vorjahr ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. In den kreisfreien Städten - außer München - gibt es ebenfalls einen Zuwachs: In Rosenheim stieg die Zahl der Baugenehmigungen von 90 im Vorjahr auf 171 im Jahr 2019, in Ingolstadt von 870 auf 924. Spitzenreiter in Oberbayern ist der Landkreis Altötting, hier hat sich die Zahl der Baugenehmigungen im untersuchten Zeitraum von 322 im Vorjahr auf 764 mehr als verdoppelt.

Es scheint, als ob der nachlassende Neubau in den Ballungsräumen wie München in den Außenregionen teilweise aufgefangen wird. Bei den Immobilienpreisen ist diese Welle seit Jahren zu beobachten: Während in München und im westlichen Landkreis Ebersberg die Preise auf teilweise sehr hohem Niveau nur noch langsam steigen, ziehen sie etwa in Ebersberg, Grafing oder Kirchseeon stark an, bleiben aber noch deutlich unter denen in München.

Noch offen ist, ob der Trend gegen den Trend in Ebersberg anhält. Denn die Zahl der Baugenehmigungen schwankt stark. Wenig überraschend ist der Januar mit 62 der Monat mit den meisten Genehmigungen, da die Anträge oft so gestellt werden, dass sie zu Beginn der Bausaison im Frühjahr bearbeitet sind. Entsprechend sinkt auch im Landkreis die Zahl der Genehmigungen: 21 sind es im Februar, eine mehr im März und im April ist mit zehn Genehmigungen der vorläufige Tiefstand 2019 erreicht. Im Mai wurden 17 und im Juni 14 neue Gebäude genehmigt, dafür waren es im Juli mit 40 Stück fast so viele wie in allen drei Monaten zuvor. Richtung Hochsommer und Herbst gibt es wieder einen Rückgang auf 13 im August und 14 im September.

Interessant ist die Zahl der Wohnungen pro genehmigtem Gebäude. So waren es im Januar 2019 im Schnitt noch 4,1, im Februar 2,8 und im Mai 2,5. In allen übrigen Monaten war pro Neubau um die 1,5 Wohnungen geplant. Was aber wohl ebenfalls hauptsächlich saisonalen Gründen geschuldet sein dürfte: Bei komplexeren Bauvorhaben, wie Mehrfamilienhäusern, wird der Antrag so gestellt, dass man möglichst früh im Jahr loslegen kann. Dies ergibt sich auch aus den durchschnittlichen geplanten Kosten pro Neubau. So lagen diese dafür im Januar mit 52,7 Millionen Euro nicht nur in absoluten Zahlen vorne, auch waren die Kosten pro Projekt mit rund 800 000 Euro am höchsten. Am niedrigsten lagen sie mit durchschnittlich 300 000 Euro pro Haus im Juni und August, wo für jeden Bauantrag statistisch gesehen 1,2 Wohneinheiten entstanden.

Die Statistik zeigt ebenfalls, dass das Bauen ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor im Landkreis ist. Die in den ersten neun Monaten 2019 genehmigten Projekte sind auf Gesamtkosten von insgesamt 125,5 Millionen Euro veranschlagt. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes.