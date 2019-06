6. Juni 2019, 21:52 Uhr Baubeginn am 11. Juni Radweg-Lücke wird geschlossen

Eine Lücke im Radwegenetz zwischen München und Haag soll in den kommenden Wochen geschlossen werden: Am 11. Juni beginnt der Bau des Geh- und Radweges zwischen Hohenlinden und Maitenbeth, wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilt. Der insgesamt 2,3 Kilometer lange, neu zu schaffende Geh- und Radweg verläuft zwischen Birkach und der Kreisstraße MÜ 53 parallel zur Bundesstraße 12. An der Kreisstraße MÜ 53 zweigt er auf einen bereits bestehenden 2,4 Kilometer langen Forstweg der Bayerischen Staatsforsten ab, um im Anschluss daran wieder parallel zur Bundesstraße 12 zu verlaufen. Am Ende der Neubaustrecke erfolgt bei Maitenbeth zudem die Errichtung einer Geh- und Radwegunterführung. Im Vorlauf zur Baumaßnahme wird für die Errichtung des Bauwerks eine Behelfsumfahrung von rund 200 Metern hergestellt. Dadurch soll laut der Behörde sichergestellt werden, dass sich die Maßnahme so gering wie möglich auf den Verkehrsfluss der Bundesstraße 12 auswirkt.

Der Auftragswert der Baumaßnahme beläuft sich auf rund 2,8 Millionen Euro