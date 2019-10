Ein Nachverdichtungsprojekt in Baldham soll weniger wuchtig werden. Das Baurecht einschränken oder gar einen Bebauungsplan aufstellen, will das Gremium dafür aber nicht

Die Größe der Großgemeinde hat in nicht geringem Maße mit Nachverdichtung zu tun. Wo ganz früher kleine Häuser auf großen Grundstücken standen, folgten immer größere Häuser auf immer kleineren Grundstücken. Wie weit diese Entwicklung gehen kann - und soll, schließlich war Vaterstetten ja einst als "Gartenstadt" bekannt - ist umstritten. Ein kürzlich im Bauausschuss behandelter Fall zeigt das ganze Dilemma.

Beantragt ist der Abriss eines Hauses auf einem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Alter Poststraße, Bahnhofsplatz und Waldstraße. Bebaut werden soll das Areal anschließend mit vier Doppelhäusern, aus einer Wohneinheit würden also acht. Den Luxus eines eigenen Gartens hätten die neuen Bewohner nur sehr bedingt, besonders im Süden des Grundstücks gäbe es von blumenbeetgroßem Begleitgrün abgesehen nur Häuser und deren Zuwegung.

Was indes kein Kriterium für eine Baugenehmigung ist, jedenfalls nicht in diesem Areal. Denn dort existiert kein Bebauungsplan, weshalb weder ein Verhältnis von bebauter zu unbebauter Fläche festgelegt noch irgendwelche Gestaltungsvorgaben gemacht werden können. Stattdessen gilt Paragraf 34 Baugesetzbuch, auch als "Einfügungsparagraf" bekannt. Der Name ist Programm: Gibt es keinen Bebauungsplan und befindet sich das Grundstück im Innenbereich, darf gebaut werden, was sich einfügt - also an der Umgebungsbebauung orientiert.

Im konkreten Fall wären die Reihenhäuser damit absolut zulässig, denn auch in der Nachbarschaft gibt es solche Gebäude, wenn auch mit etwas mehr Freifläche drumherum. Und genau dieser Punkt könnte den Paragrafen 34 aushebeln, sagte SPD-Gemeinderätin und Bürgermeisterkandidatin Maria Wirnitzer. Sie sehe in dem Vorhaben die Gefahr "bodenrechtlicher Spannungen", was gewissermaßen die Ausstiegsklausel des Paragrafen 34 darstellt. Allerdings, und darauf wies auch Bauamtsleiterin Brigitte Littke hin, ist die Definition, was eigentlich "bodenrechtliche Spannungen" seien, nicht sehr konkret. Juristen leiten sie oft vom Gebot der Rücksichtnahme ab.

Ähnlich argumentierte auch Wirnitzer: Die Bewohner sowohl der neuen Häuser im Süden des Grundstücks als auch die Nachbarn würden durch die sehr dichte Bebauung beeinträchtigt. Zustimmung kam von Manfred Schmidt (FBU/AfD), auch er sah eine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes gegeben und warnte außerdem vor "galoppierender Verdichtung".

"Wenn uns der Paragraf 34 nicht zwingen würde, es zu genehmigen, würde ich von Herzen gerne dagegen stimmen", sagte FW-Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat Roland Maier. Sein Fraktionskollege Herbert Uhl störte sich daran, dass für das Bauvorhaben mindestens 23 Bäume gefällt werden sollten. "Das ist schon fast ein kleines Wäldchen." Er halte Klimaschutz zwar für "Brimborium", aber "für das Mikroklima sind die Bäume wichtig".

Stefan Ruoff (Grüne) bezweifelte ebenfalls, dass das Vorhaben so wie beantragt zustimmungsfähig sei. "Mit sechs Häusern könnte ich mitgehen", man solle dem Bauwerber empfehlen, die zwei Doppelhäuser im Süden in Einzelhäuser zu ändern. Dies befürwortete auch Christl Mitterer (CSU), "so ist es wirklich sehr eng, das ist keine gesunde Bebauung". Maier sagte, die Chancen, den Bauwerber zu einer Umplanung zu überreden, seien gar nicht so schlecht, "weniger Gewinn macht er damit nicht, es ist der Grund, der Geld kostet".

Denn genau das ist der Knackpunkt an der Sache. Das Baurecht sieht nämlich vor, dass, falls die Bestimmungen des Paragrafen 34 nicht ausreichen, ein Vorhaben im Sinne der Rücksichtnahme zu planen, ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss. "Aber der muss sich auch an der Umgebungsbebauung orientieren", sagte Zweiter Bürgermeister Martin Wagner (CSU). Zwar sei es theoretisch auch möglich, das Baurecht einzuschränken, "aber dann muss die Gemeinde für den entgangenen Gewinn entschädigen - und das können wir uns nicht lange leisten".

Welchen Weg man letztlich gehen will, darüber fasste der Ausschuss noch keinen Beschluss. Das Thema wurde zurückgestellt, bis das Gespräch mit dem Bauwerber stattgefunden hat.