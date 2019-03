1. März 2019, 22:04 Uhr Bauantrag genehmigt Wohnen im Zentrum

Drei Mehrfamilienhäuser im Hohenlindener Ortskern geplant

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

Im Hohenlindener Ortszentrum auf der Abtwiese sollen drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen und eine neue Tiefgarage entstehen. Die Wohnanlage in der Nähe der gemeindlichen Seniorenresidenz, des Sportzentrums und der Hauptstraße wird von einer örtlichen Baufirma auf dem noch leer stehenden Areal am Kronacker Weg geplant. Wenn alles glatt geht, soll bereits im Sommer mit den ersten Arbeiten begonnen werden.

Demnach könne die Wohnanlage zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 fertig sein, sagte dazu auf Anfrage Martin Riepl vom gleichnamigen Baugeschäft. Riepl zufolge soll das Bauvorhaben möglichst schnell verwirklicht werden. Die erste Hürde im Gemeinderat hat der Bauantrag nun genommen, denn das Gremium steht dem bereits durch die Entwicklung der Abtwiese vorskizzierten Wohnbau-Projekt positiv gegenüber. In der jüngsten Sitzung wurde der von Gemeindechef Ludwig Maurer (ÜWH) erläuterte Bauantrag der Firma zur Kenntnis genommen und breite Zustimmung zum Projekt signalisiert: "Es sollen architektonisch attraktive Gebäude auf dem Grundstück entstehen, so wie wir uns das gewünscht haben", sagte der Bürgermeister dazu. Maurer ist froh, dass in der Ortsmitte "ordentlicher Wohnraum" neu geschaffen werde. Die Nachfrage dafür sei in Hohenlinden vorhanden.

Beatrice Huber fügte an, dass die geforderte Zahl der Stellplätze in der Tiefgarage und durch Parkplätze neben den Häusern nachgewiesen werde, es sollen 48 Stellplätze entstehen, sagte die Leiterin des Bauamts. Gemeinderatsmitglied Alois Grabl (CSU) wies auf die Gefahr von Parkproblemen durch künftige Besucher im Areal Abtwiese hin, der durch noch mehr Parkplätze entgegen gewirkt werden müsse. Die neuen Stellplätze und vorhandenen weiteren öffentlichen Parkplätze bei der Seniorenresidenz könnten zu gering sein, sagte Grabl. Maurer und Huber entgegneten, dass die Gemeinde nicht mehr Stellplätze fordern könne.

Die Wohnungen in guter Lage - für die Hermann und Martin Riepl bereits erste Anfragen von Interessenten haben - sollen zwischen 55 und 90 Quadratmeter groß werden.