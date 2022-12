Interview von Michaela Pelz, Glonn

Anfang der Woche hieß es per Eil-Nachricht: Schutzschirmverfahren und drohende Insolvenz bei der Bio-Supermarktkette Basic, die ihren Siegeszug 1998 mit einem Laden plus Bistro in München startete. Einer, der als Mitgründer der AG das Geschehen mit großem Interesse verfolgt, ist Georg Schweisfurth. Der Betreiber von Gut Sonnenhausen war als Sohn von Karl Ludwig Schweisfurth, einem der ersten Visionäre in Sachen Ökolandwirtschaft (Herrmannsdorfer Landwerkstätten) angetreten, die Menschen mit Hilfe moderner Bio-Supermärkte langfristig zum Umdenken zu bewegen. 2004 zog sich Georg Schweisfurth aus dem Vorstand zurück, einige Jahre später verkaufte er einen Teil seiner Anteile.