Weihnachtskonzert in der Kirche St. Sebastian in Ebersberg

Die "Historia der freuden- und gnadenreichen Geburt Gottes und Marien Sohnes Jesu Christi", die sogenannte Weihnachtshistorie SWV 435 von Heinrich Schütz (1585 - 1672) ist so etwas wie das Weihnachtsoratorium dieses Komponisten: Es wechseln sich Chöre, Rezitative und sogenannte Intermedien ab, die zum Beispiel die Texte des Engels in der Weihnachtsgeschichte vertonen. Dabei kommt es immer wieder zu der sowohl musikalisch als auch inhaltlich überaus eindrucksvollen Gegenüberstellung der Botschaft des Engels an Josef: Stehe auf und tue dies und das, auf die Josef mit keinem Wort, aber in der Erzählung des Evangelisten durch die Tat antwortet. Etwa: "Und er stund auf und nahm das Kindlein." Die erste Aufführung dieses Stückes fand wohl 1660 in Dresden statt; Schütz veröffentlichte aber erst 1664 einen Teil der Weihnachtshistorie im Druck, weil er die Aufführung dieses für ihn sehr wichtigen Werkes nur Ensembles anvertrauen wollte, die er für eine adäquate Aufführung für geeignet hielt; Schütz glaubte, nur die "fürstlichen Kapellen" könnten die Weihnachtshistorie angemessen aufführen.

Am kommenden Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Sebastian in Ebersberg nun versuchen die Cantores iuvenes Sti. Sebastiani (Jugendchor), der Kammerchor und das Kammerorchester St. Sebastian mit den Solisten Brigitte Kühnhauser-Maier, Sopran; Markus Lugmayr, Tenor und Sebastian Lugmayr, Bass in der Aufführung der Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz dessen, vor allem aber den Ansprüchen dieses wunderbaren Stückes selbst gerecht zu werden. Außerdem erklingen in diesem festlichen Weihnachtskonzert noch das berühmte Concerto grosso "fatto per la notte di natale" g-moll von Arcangelo Corelli, die Motette "Das Wort ward Fleisch - SWV 385", wiederum von Heinrich Schütz, König der Könige von Gustav Brand und "Ich steh an deiner Krippen hier" im Satz von Johannes Eccard und im Orchesterarrangement von Markus Lugmayr. Traditionell zu den im Weihnachtskonzert in St. Sebastian in Ebersberg aufgeführten Stücken gehört die Weihnachtshymne von Felix Mendelssohn Bartholdy; darüber hinaus singen am Ende alle gemeinsam, dieses Jahr das Weihnachtslied "Nun freut euch, ihr Christen (Adeste fideles)", über das der Ebersberger Organist Hans Orterer vorher einleitend improvisieren wird. Die musikalische Leitung des Konzerts hat der Ebersberger Kirchenmusiker Markus Lugmayr.

Karten für das Konzert am Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche Ebersberg sind zu 15 Euro an der Konzertkasse erhältlich, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.