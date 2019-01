9. Januar 2019, 21:53 Uhr Barock, Klassik und Romantik Kammermusik in Kirche

Die Musiker der Aureus Ensembles spielen in unterschiedlichen Zusammensetzungen in ganz Europa Kammermusik des Barock, der Klassik und der Romantik. Am Sonntag, 13. Januar, treten Beate Fischer, Violine, Elisabeth Krausse, Violine/Viola, und Boris Kaesbach, Violoncello, in Grafing auf. Das Streichertrio spielt Werke von Antonio Caldera, Franz Schubert und Antonio Vivaldi. Das Konzert findet statt um 16 Uhr in der Marktkirche Grafing, Dreifaltigkeitsgasse 3. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker erwünscht.