Das Sommerloch hat endlich ein Ende: Am Samstag 7. September, um 20 Uhr bespielen die Roxaiten das Hotel Hasi in Grafing mit ihrem "Kammerrock". Die Band existiert zwar bereits seit zehn Jahren, doch ein Best of wird es mit ihr nicht so schnell geben. Denn die fünf Instrumentalisten mit dem dreistimmigen Gesangsidyll kommen nicht zur Ruhe und suchen immer wieder nach neuen Wegen, Rockmusik neu zu arrangieren. Die Basis sind Songs von Größen wie Led Zeppelin, Deep Purple oder Neil Young. Die Geige wird durch den Verzerrer gejagt, zum Streichertrio rocken Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Es spielen: Klaus Beslmüller (Gitarre, Gesang), Martin Deubel (Violine, Gesang), Sophia Jeanty (Violine, Klavier, Gesang), Lukasz Kolny (Cello, E-Bass) und Max Leutmayr (Schlagzeug). Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Wer etwas essen möchte, sollte bereits zwischen 18.30 und 19.30 Uhr kommen. Eine Reservierung telefonisch unter (08092) 700 70 oder per Mail an info@hotelhasi.de wird dringend empfohlen.