Gefühlvolle sowie fröhliche Lieder kann man hören beim Konzert von Gospels at Heaven am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr in der Baldhamer Pfarrkirche Maria Königin. Das Münchner Ensemble besteht aus 50 stimmgewaltigen Sängern und Sängerinnen, die das Publikum mit himmlischen Stimmen in ihren Bann ziehen. Der Sportclub Baldham-Vaterstetten, der den erfolgreichen Chor wieder für diese Benefizveranstaltung gewinnen konnte, freut sich schon jetzt auf viele Besucher und ein eindrucksvolles Konzert.

Sonja Lachenmayr führt den Chor nun im vierten Jahr sehr erfolgreich. "Wir möchten die Menschen mit unserer Lebensfreude und Energie anstecken und begeistern", lautet ihr Credo. "Und mit tollen Weihnachts-Stücken unseren Beitrag zu einem harmonischen und fröhlichen Advent leisten." Natürlich sind auch alle Gospels-at-Heaven-Solisten wieder mit dabei: Tom O'Malley, Alexandra Schneider, Michèle Lombardo und viele mehr. Nicht zu vergessen: die Vollprofis an Klavier und Schlagzeug, Markus Minarek und Hans Mühlegg. Das Programm ist breit gefächert. Neben traditionellen Gospels und Spirituals finden sich auch moderne Popsongs. Die leisen Stücke laden zum Nachdenken ein, mitreißende Nummern aus dem Bereich des Contemporary-Gospel ermutigen zum Mitklatschen und Mitsingen.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es bei der Papeterie Löntz in Baldham, beim Buchladen in Vaterstetten, bei Schreibwaren Willerer in Haar, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding oder bei Daniel Leuverink vom SC Baldham-Vaterstetten, erreichbar per Mail an daniel.leuverink@scbv.de oder unter (0177) 605 21 08.