Der Gospelchor Good News aus Markt Schwaben gibt am Sonntag, 19. Januar, in der Baldhamer Petrikirche ein Benefizkonzert zugunsten des Helferkreises Asyl Grasbrunn/ Vaterstetten. Das Ensemble unter der Leitung von Christiane Iwainski verspricht einen fetzigen Abend voller schwung- und stimmungsvoller Gospelsongs. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. Hinterher gibt es die Möglichkeit, sich bei Getränken und kleinen Snacks auszutauschen. Der Helferkreis Asyl engagiert sich für Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen und hierzulande neu anfangen mussten. Die evangelische Jugend der Petrikirche Baldham will diese Arbeit gerne unterstützen.