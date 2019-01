22. Januar 2019, 21:43 Uhr Baldhamer Konzert Mondschein im Herzen

"Jubilate-Chor" bietet Singspiel über Matthias Claudius

- "Der Mond ist aufgegangen / Die goldnen Sternlein prangen / Am Himmel hell und klar": Wer kennt nicht das "Abendlied" von Matthias Claudius? In der Vertonung von Johann Abraham Peter Schulz hat das Gedicht schließlich einen festen Platz im deutschen Liedrepertoire und wird noch heute vielen Kindern beim Zubettgehen vorgesungen. Von diesem Lied inspiriert hat Reinhard Ellsel, Pastor in Lübbecke (Nordrhein-Westfalen), den Text für ein Singspiel über Matthias Claudius geschrieben: "Mondschein im Herzen". Die Musik aus der Feder des Nürnberger Kirchenmusikdirektors Markus Nickel besteht aus acht Liedern, die das Leben des Protagonisten darstellen.

Zu Gehör gebracht wird das Singspiel für Chor, drei Erzähler, Violine und Klavier am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Petrikirche in Baldham. Die Erzähler sind Carolin Schubert, Jolie Werner und Stephan Opitz, es singt der Zornedinger Jubilate-Chor, Johanna Gerstner spielt Violine. Der Klavierpart sowie die Gesamtleitung liegen in den bewährten Händen von Matthias Gerstner.

Autor Ellsel sagt über den deutschen Dichter, dass er "selbst nicht mehr sein wollte, als er war: von Hauptberuf Mensch und ein Kind Gottes". Matthias Claudius wurde 1740 in Reinfeld (Holstein) als Sohn eines Pfarrers geboren, vom Studium der Theologie wechselte er zum Jurastudium. Schon während dessen begann er zu schreiben, 1763 veröffentliche er sein Erstlingswerk "Tändeleyen und Erzählungen". Weithin bekannt sind seine Arbeiten für eine literarische Zeitung, den "Wandsbecker Bothen". Krankheit und Sterben in seinem Umfeld ließen Claudius zu einem tiefsinnigen Menschen werden, der den Tod als Lehrmeister begriff, der ihm den Blick auf das Wesentliche öffnete. So konnte er jede kleine Freude und überhaupt sein ganzes Leben als Geschenk begreifen: "Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn".

Ellsel bezieht sich bei dem Text für das Singspiel auf biografische Daten von Claudius, insbesondere auf einen Brief aus dem Jahr 1777 an dessen Freund Andres. Sehr ausführlich berichtet Claudius darin über eine Geburtstagsfeier mit vielen Gästen, einem opulentem Mahl, dem üblichen Small Talk und einer Opernaufführung seines Vetters. Auf seinen Assoziationen beruhend wurden thematisch passende Lieder in das Singspiel eingearbeitet: Lieder über die Feier, die Erinnerung an seine verstorbenen Kinder und den Glauben. Eine Hymne auf seine Ehefrau Rebecca, die Claudius auch bei seiner journalistischen Arbeit unterstützte, ist das innige "Ich habe dich geliebet und ich will dich lieben". Sein Vaterglück kommt in dem freudig-lebhaften "Kommt Kinder, wischt die Augen aus" zum Ausdruck, und ein Höhepunkt ist sicher auch der wunderbare Walzer "Ich lag und schlief" über den schwer erkrankten Claudius, der dann doch gesundete. Drei weitere Lieder wurden in ihrer ursprünglichen Version übernommen, der bekannte Choral "Wir pflügen und wir streuen", Claudius' wohl berühmtestes Werk "Der Mond ist aufgegangen" und das Lied "Der Winter ist ein rechter Mann".

Der Eintritt kostet 15 Euro regulär und acht Euro ermäßigt. Karten sind erhältlich beim Buchladen Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz und AP-Buch in Baldham sowie Steffis Schreibwaren in Zorneding.