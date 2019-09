Der bunte Schriftzug klebt seit einigen Tagen an einer braunen Lärmschutzwand am Baldhamer S-Bahnhof.

Kunstinstallation oder Sachbeschädigung? Jedenfalls vermitteln die Buchstaben, die seit einigen Tagen am S-Bahnhof in Baldham kleben, eine klare Botschaft, die meist im Ausgangsmaterial - Wahlplakate der AfD - so nicht enthalten ist: Liebe!

Aktionen so nah an Gleis und vorbeifahrenden Zügen sind zwar nicht zur Nachahmung empfohlen. Nichtsdestotrotz hat sich SZ-Leser Tilmann Frage über die fünf bunten Buchstaben auf der braunen Bretterwand gefreut - und gleich die S-Bahn verpasst, obwohl sie ausnahmsweise pünktlich fuhr: "Aber die Gedanken machen auch vor Wahlplakaten oder pünktlichen S-Bahnen keinen Halt und sind frei", schreibt Tilman Frage in einer E-Mail. "Denn was ist schöner als sich über die Liebe Gedanken zu machen?"