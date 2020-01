Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Poing hat am Dienstag gegen 23.20 Uhr in der Nähe des Bahnhofs drei Jugendliche kontrolliert, die auf einer Parkbank saßen und den Polizeibeamten laut Pressemitteilung verdächtig vorkamen. Bei einem 17-jährigen Schüler wurde ein Glasgefäß sichergestellt, in dem sich Marihuana befand. Die Kontrolle seiner beiden Begleiter im Alter von 16 und 17 Jahren verlief negativ. Sie wurden jeweils von ihren Erziehungsberechtigten am Bahnhof abgeholt. Der Beschuldigte wurde zu Hause seiner Mutter übergeben. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers, der freiwillig zugestimmt wurde, konnten weitere Rauschgiftutensilien sichergestellt werden. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.