Mit ordentlicher Wucht hat ein Unbekannter am Donnerstag am Bahnhof Aßling ein anderes Auto gerammt, so dass dieses etwa einen halben Meter verschoben wurde. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der Unfall soll laut Polizei zwischen 7 und 22.15 Uhr passiert sein. An dem Fahrzeug entstand den Beamten zufolge ein Schaden von rund 6000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Ebersberger Polizei unter (08092) 82680 melden.