23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Back to the roots X-Mas-Jam im Turm

Nach all den internationalen Top Acts und vielen Jazz-Profis während der vergangenen Monate heißt es bei der Musikerinitiative "Jazz Grafing" nun wieder "back to the roots": So, wie man 2008 begann, nämlich mit der Präsentation von lokalen Jazz-Liebhabern auf beachtlichem Amateurniveau, wird beim "X-Mas-Jam" der Fokus wieder auf den heimischen Gruppen liegen. Diese besondere Ausgabe des "Jazz im Turm" neben der Stadthalle Grafing findet statt am Mittwoch, 26. Dezember.

Anstelle eines Opening-Acts von professionellem Format werden drei Bands, die sich durch Jazz Grafing und den seit vielen Jahren um Nachwuchs bemühten Jazz-Pädagogen und Kontrabassisten Josef Ametsbichler gefunden haben, auf dem Programm sehen: der Youngsters Music Club, die Jazzperados und Jazz in the Box, das Septett, das der vor zehn Jahren ins Leben gerufenen Musikerinitiative entstammt. Sie alle präsentieren in Kurzauftritten neue Stücke. Anschließend beginnt eine Jam-Session, also die offene Bühne, auf der sich spontan neue Formationen ergeben und quasi "auf Zuruf" sowohl arrangiert wie improvisiert wird. Die Weihnachts-Session ist als traditioneller und charmanter Event mit heimischen Jazzern - egal ob Kinder, Jugendliche, Rentner, Amateure oder Profis - eine der bestbesuchten Veranstaltungen des Jahres im Turm. Auch heuer haben sich schon wieder jede Menge Musiker zum Jammen angemeldet. Beginn ist am Mittwoch, 26. Dezember um 19 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.