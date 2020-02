Im ersten Kammerkonzert der Reihe "Bach & more" erklingt am Sonntag, 9. Februar, im Rathaus Zorneding Musik vom Hofe Friedrich des Großen. Die Soloflötistin des Münchner Gärtnerplatztheaters Annette Hartig spielt zusammen mit dem Cembalisten und Leiter der Konzertreihe Matthias Gerstner Werke von Friedrich dem Großen, Anna Amalia von Preußen, Johann Joachim Quantz, Carl Heinrich Graun und Carl Philipp Emanuel Bach. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz in Baldham, bei der AP-Buchhandlung in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.