Kirchenkonzert in Vaterstetten

Ein "Winterliches Kirchenkonzert" findet am Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Maria Königin in Baldham statt. Es musizieren die ortsansässigen und bekannten Musiker: Regina Graf (Violine), Irene Draxinger (Oboe), Franz Draxinger (Horn) und die Kirchenmusikerin des Pfarrverbandes Vaterstetten Beatrice Menz-Hermann (Orgel). Zu hören sind Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann. Der Eintritt ist frei.