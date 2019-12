Es gibt wieder "Bach and more": Ein Adventskonzertkonzert mit weihnachtlicher Barockmusik von Bach, Telemann, Händel und Vivaldi kann man am Sonntag, 8. Dezember, in der evangelischen Petrikirche Baldham genießen. Der Organist und Leiter der Konzertreihe Matthias Gerstner musiziert zusammen mit Magdalena Hofer, Flöte, und seiner Tochter Johanna Gerstner, Violine. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten für dieses sicher hörenswerte Konzert gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz in Baldham, bei der AP-Buchhandlung in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Restkarten sind an der Abendkasse in der Petrikirche erhältlich.