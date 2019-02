17. Februar 2019, 21:54 Uhr B 304 gesperrt Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Zorneding

Zwei Schwerverletzte hat am Freitagnachmittag die Unachtsamkeit eines 44-jährigen Autofahrers gefordert. Dieser hatte ein Stauende auf der B304 östlich von Zorneding übersehen, ein stehendes Auto gerammt und war auf die Gegenspur geraten, wo er mit dem Wagen eines 77-Jährigen frontal zusammenstieß. Beide Fahrer wurde eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, auch der 77-Jährige musste in die Klinik gebracht werden. An allen drei Autos entstand Totalschaden, die B304 war für etwa drei Stunden komplett gesperrt.