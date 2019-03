25. März 2019, 22:14 Uhr Autotür beschädigt Unfallflucht am Reitsbergerhof

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag zwischen 11 und 11.45 Uhr am Parkplatz beim Reitsbergerhof ereignete. Dort wurde ein silberner Honda an der Fahrertür angefahren, der Schaden beträgt laut Polizei etwa 4000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Poing unter der Nummer (08121) 99 17-0.